Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk kaç yaşında, nereli? Sezer Öztürk biyografisi!

Daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Bayer Leverkusen gibi takımlarda yer alan eski futbolcu Sezer Öztürk hayatı ve kariyeri yönünden araştırılıyor. Almanya doğumlu Türk futbolcu, karıştığı kavga sebebiyle gündem konusu oldu. Peki, Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk kaç yaşında, nereli? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı? Sezer Öztürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?

Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 tarihinde Almanya Velbert'te dünyaya gelmiştir. Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olan Öztürk, doğduğu kasaba olan Velbert'te büyümüştür. Çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başlamıştır.

SEZER ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

35 yaşındaki eski futbolcu 1.76 boyundadır ve orta sahada yer almaktadır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Bayer 04 Leverkusen oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için keşfedildi. Almanya genç millî takımına davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa millî formayı Türkiye U-15 Altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Ardından genç millî takımlarının bütün kademelerinde görev aldı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

48 kez millî takımlara çağrılan Sezer Öztürk, 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 6 gol kaydetmiştir.

Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink tarafından Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet edilen Sezer, bu müsabakalarda yedek soyunsa da görev almamıştır.

Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SEZER ÖZTÜRK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bayer Leverkusen

Beerschot (kiralık)

Nürnberg

Manisaspor

Eskişehirspor

Fenerbahçe Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Beşiktaş

Başakşehir (kiralık)

Eskişehirspor (kiralık)

BAŞARILARI

Manisaspor

1. Lig: 2004-05 (ikinciliği)

Fenerbahçe

Türkiye Kupası: 2011-12, 2012-13

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