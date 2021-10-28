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Seyir halendeyken alev alan otomobil yandı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Seyir halendeyken alev alan otomobil yandı

ADIYAMAN'nın Çelikhan ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

ADIYAMAN'nın Çelikhan ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Çelikhan- Malatya karayolunun 30'uncu kilometresinde bugün öğleden sonra seyir halindeki Hasari Bektaş yönetimindeki 33 BDB 47 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobili yolun sağına çeken Hasari Bektaş, alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobil, kullanılmaz hale geldi.


Seyir halendeyken alev alan otomobil yandı

Seyir halendeyken alev alan otomobil yandı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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