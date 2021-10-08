Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere giysi desteği - Haberler
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Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere giysi desteği

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere giysi desteği

Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi yardımında bulunacak.

Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi yardımında bulunacak.

Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük ve İlçe Milli Eğitimi Müdürü Tahir Kibar, Kaymakam Deniz Pişkin'i ziyaret ederek bu yıl yapılacak olan eğitim yardımları konusunda bilgi verdi.

Kaymakam Pişkin, burada yaptığı açıklamada, eğitime verdikleri desteklerden dolayı Küçük'e teşekkür etti.

Bu gibi yardımların çok güzel örnekler teşkil ettiğini belirten Pişkin, "İlçemizdeki diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin de bu konuda ellerini taşın altına koyarak gerekli yardımların yapılması güzel olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Küçük ise ihtiyaç sahibi öğrencilere düzenli olarak yardım yaptıklarını söyledi.

1000 öğrenciye kışlık polar ve mont dağıtacaklarını vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:

"Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak sosyal sorumluluklarımızı elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Yardımların odalar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına vesile olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmayı bir yardım olarak değil öğrencilerimizin başarısını arttıracak bir motivasyon kaynağı ve hediye olarak görülmesini istiyoruz."

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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