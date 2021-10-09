Sevinç KAYA hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yeşilyurt köyü sakinlerinden Merhum Abdulkadir KAYA'nın eşi Nejmi ve Uğur KAYA'nın anneleri Aziz İNCE, Mehmet ELEMAN ve Haydar AKÇAY'ın kayınvalideleri Sevinç KAYA hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Hacıemin Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Nejmi KAYA: 0535 309 38 71

09 Ekim 2021, Cumartesi

Habermetre - Son Dakika Haberleri