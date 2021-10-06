Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey öldü - Haberler
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Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey öldü

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey öldü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, iddiaya göre sevgilisiyle tartıştığı sırada 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan (28), hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, iddiaya göre sevgilisiyle tartıştığı sırada 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan (28), hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trans birey Nefes Balkan, evinde olduğu sırada ismi öğrenilemeyen sevgilisi ile tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışma sırasında Nefes Balkan, 5'inci kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında evde bulunan sevgilisi ise polis tarafından gözaltına alındı.Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde çalışmalarını sürdürüyor.


Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey öldü

Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey öldü

Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey öldü

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey öldü - Haberler
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