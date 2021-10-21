Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı kaç yaşında, nereli? Serdar Tatlı hayatı ve biyografisi!

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SERDAR TATLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Ocak 1966

Kaç yaşında: 55 yaşında

Serdar Tatlı (d. 24 Ocak 1966, Şanlıurfa), eski Türk futbol hakemi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun mevcut başkanıdır. 25 Ağustos 2020'de MHK başkanlığına getirildi. Kariyeri boyunca Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir.

Tatlı, şarkıcı İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

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