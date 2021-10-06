Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, nereli? Selin Şekerci evli mi? - Haberler
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Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, nereli? Selin Şekerci evli mi?

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Selin Şekerci, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Selin Şekerci hakkında merak edilenler. Selin Şekerci hayatı ve biyografisi. Selin Şekerci kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Selin Şekerci merak konusu oldu. İşte Selin Şekerci hakkında merak edilen Selin Şekerci kimdir, Selin Şekerci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Haziran 1989

Kaç yaşında: 32 yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,67 m Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda yer aldı. İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Daha sonra İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı.[kaynak belirtilmeli] Panda, Tariş Zeytinyağı ve Turkcell Selocan Şanslı Gün reklamlarında oynamıştır. Kavak Yelleri adlı bir gençlik dizisinde üç bölüm Feyza karakterini ve Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırmıştır. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol almıştır. 2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme dizinde Irmak karakterini canlandırmıştır. 2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. 2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, nereli? Selin Şekerci evli mi?
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Haber: Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, nereli? Selin Şekerci evli mi? - Haberler
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