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Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke biyografisi!

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Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke biyografisi!

Son dönemde siyaset dünyasının ilgi çeken isimlerinden biri olan Selin Sayek Böke'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Türk akademisyen, ekonomist ve siyasetçi olan Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke mesleği nedir? Selin Sayek Böke hayatı ve biyografisi nedir?

Türk akademisyen, ekonomist ve siyasetçi olan Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke mesleği nedir? Selin Sayek Böke hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

Selin Sayek Böke (d. 24 Ağustos 1972; Buffalo, New York), Türk akademisyen, ekonomist ve siyasetçidir.

Selin Sayek, 24 Ağustos 1972'de, Füsun Sayek ve İskender Sayek çiftinin kızı olarak Buffalo, New York'ta doğdu. Annesi hekim, babası tıp profesörüdür. Anne tarafından Niğdeli, baba tarafından Arsuz, Hataylıdır.

Sayek sırasıyla Çankaya İlkokulu'ndan, 1989'da TED Ankara Koleji'nden, 1993'te de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1999 yılına kadar Duke Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 2003'te Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında ise doçent oldu.

SİYASİ KARİYERİ

2014'te Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'ne seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP'nin İzmir 1. bölge milletvekili adayı oldu ve TBMM'ye girdi. Kasım 2015'teki erken genel seçimlerde yeniden aynı şehirden milletvekili seçildi. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü yaptı. 6 Mayıs 2017 tarihinde Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığından ve Parti sözcülüğünden istifa etti. Temmuz 2020'de yapılan bir sonraki kurultay sonrasında CHP Genel Sekreteri görevine getirildi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2019 yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'nun başkan vekili olarak seçildi. Böke, bu göreve gelen ilk Türk parlamenter oldu. 30 Ocak 2020 tarihi itibarıyla AKPM Avrupa Sosyal Şartı Alt Komitesi Başkanıdır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke biyografisi! - Haberler
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