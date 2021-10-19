Selendi Çortak'ta üreticilere tam destek

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Mehmet Karabulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Tarımsal ve kırsal kalkınmayı sağlamakla birlikte üreticilerin gelir kalemlerinin artması amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Selendi ilçesine bağlı Çortak Mahallesi'nde bulunan 3 adet HİS göletinde başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı. Hayata geçirilen çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürürken, yaklaşık 3 bin besi hayvanının göletlerden faydalanacağı ifade edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan içme suyu göletleri ile mera, otlak alanlarında yağmur ve kar suları doğal metotlarla biriktirilip muhafaza ediliyor. Bu sayede tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için temiz su kaynağı oluşturan göletler, kırsalda yaban hayatının korunabilmesine yönelik önemli yaşam alanları da sunuyor. Çalışmalarımız artarak devam edecek. Temizlik ve bakım çalışmaları yapılan Hayvan İçme Suyu Göletleri vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz" dedi. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çortak Mahalle Muhtarı Mehmet Karabulut da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

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