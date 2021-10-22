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Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SELÇUK Bayraktar, 72 yaşında hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'la ilgili duygulandıran paylaşımda bulundu.

SELÇUK Bayraktar, 72 yaşında hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'la ilgili duygulandıran paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından, babası ve amcasının yer aldığı görüntüleri paylaşan Bayraktar, "Babam ve Amcam… Cenazeye gelen, taziye veren ve Dua eden herkesten Allah razı olsun… Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin…" ifadelerini kullandı.


Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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