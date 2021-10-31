Şehit askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Şehit askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit düşen piyade sözleşmeli er İslam Çiftçi???????'nin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit düşen piyade sözleşmeli er İslam Çiftçi???????'nin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Vali Yardımcısı ve Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, 24 yaşındaki Çiftçi'nin şehadet haberini Boynuyoğunlu Mahallesi'nde ikamet eden babası Fehmi ve annesi Elife Çiftçi'ye ulaştırdı.

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit oldu

 Mehmetçik'ten 1917 rakımlı tepede nokta operasyon! Mağarada saklanan 4 PKK'lı böyle teslim oldu

Mehmetçik'ten 1917 rakımlı tepede nokta operasyon! Mağarada saklanan 4 PKK'lı böyle teslim oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title