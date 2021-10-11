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Son dakika haberi: Şehidin cenazesi helikopterle Adıyaman'a getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Şehidin cenazesi helikopterle Adıyaman'a getirildi Suriye'de PKK-PYD terör örgütünün güdümlü füze saldırısında şehit olan Özel Harekat Polisi Fatih Doğan'ın cenazesi Adıyaman'a helikopter ile getirildi.

ADIYAMAN (İHA) - Şehidin cenazesi helikopterle Adıyaman'a getirildi

ADIYAMAN - Suriye'de PKK-PYD terör örgütünün güdümlü füze saldırısında şehit olan Özel Harekat Polisi Fatih Doğan'ın cenazesi Adıyaman'a helikopter ile getirildi.

Suriye'nin Fırat Kalkanı Bölgesi Azez ilçesine bağlı Mare'de, PKK-PYD terör örgütünün Tel Rıfat Bölgesinden atılan güdümlü füze saldırısında şehit düşen ve Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan'ın oğlu olan Fatih Doğan Gaziantep de ki törenin ardından Adıyaman'a getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait iki helikopter ile hem şehidin naaşı hem de ailesi Adıyaman'a getirildi.

Eğri Çayı Atletizm pistine inen helikopterdeki şehidin naaşı ve ailesine Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt ile çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri karşıladı.

Protokol mensuplarının şehit yakınlarına taziyelerini bildirmesinin ardından şehidin naaşı baba ocağına doğru yola çıktı.

Son dakika haberi: Şehidin cenazesi helikopterle Adıyaman'a getirildi

Son dakika haberi: Şehidin cenazesi helikopterle Adıyaman'a getirildi

Son dakika haberi: Şehidin cenazesi helikopterle Adıyaman'a getirildi

Son dakika haberi: Şehidin cenazesi helikopterle Adıyaman'a getirildi

Son dakika haberi: Şehidin cenazesi helikopterle Adıyaman'a getirildi

Son dakika haberi: Şehidin cenazesi helikopterle Adıyaman'a getirildi
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Son Dakika Haberleri
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