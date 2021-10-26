Şehidin anne ve babası 6 gün arayla yaşamını yitirdi - Haberler
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Şehidin anne ve babası 6 gün arayla yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Andaç Arslanpay - Haberler | Güncel
Şehidin anne ve babası 6 gün arayla yaşamını yitirdi

HAKKARİ'de 1995 yılında şehit düşen Piyade Onbaşı Bayram Kızıltan'ın Niğde'nin Çamardı ilçesinde yaşayan anne ve babası, 6 gün arayla vefat etti.

ÇAMARDI, NİĞDE (DHA) - HAKKARİ'de 1995 yılında şehit düşen Piyade Onbaşı Bayram Kızıltan'ın Niğde'nin Çamardı ilçesinde yaşayan anne ve babası, 6 gün arayla vefat etti.  Anne Ayşe Kızıltan'ın eşinin cenaze töreninde koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Çamardı ilçesi Kavlaktepe köyünde oturan Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Bayram Kızıltan'ın babası Mehmet Kızıltan (82), 19 Ekim'de hayatını kaybetti. Kızıltan'ın cenazesi, Çamardı Kaymakamı Abdulkadir Nar, askeri erkan, yakınları ve köy halkının katılımıyla toprağa verildi. Şehidin KOAH hastası annesi Ayşe Kızıltan (73), cenaze töreninde koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan anne Kızıltan, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayşe Kızıltan, gözyaşları arasında toprağa verili.


Şehidin anne ve babası 6 gün arayla yaşamını yitirdi

Şehidin anne ve babası 6 gün arayla yaşamını yitirdi

Şehidin anne ve babası 6 gün arayla yaşamını yitirdi

Şehidin anne ve babası 6 gün arayla yaşamını yitirdi

Şehidin anne ve babası 6 gün arayla yaşamını yitirdi

Şehidin anne ve babası 6 gün arayla yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Andaç Arslanpay - Son Dakika Haberleri
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