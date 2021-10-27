Denizli'de yaşanan üzücü olayda Şebnem Şirin, erkek şahıs tarafından katledildi. Katil yakalanırken Şebnem Şirin'den geri acı kalırken Şebnem Şirin kimdir, neden öldürüldü, Şebnem Şirin olayı nedir merak edildi. Şebnem Şirin kimdir?

Denizli'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek şahıs tarafından öldürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin, evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.