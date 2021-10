Scorpion'un ikonik hareketinin doğuşundaki kamera arkasına ait 30 yıllık video paylaşıldı

8 Ekim 2022'de Mortal Kombat 30. yaşını kutlayacak, ancak Mortal Kombat'ın kurucularından Ed Boon, oyunun aslında 2021 yılında 30 yılını doldurduğunu söylüyor çünkü oyun üzerinde çalışmaya başladıkları yıl 1991 yılıymış.

30. yılı kutlamak amacıyla Mortal Kombat'ın sevilen karakterlerinden Scorpion'un ikonik hareketi (Get Over Here) mızrağın kamera arkasını paylaştılar. Video çekimlerinde bir ton hazırlık yaptılar ancak çekimler sırasında bazı fikirler geldi. Bu fikirlerden biri, Scorpion'un mızrağı ne kadar hızlı fırlattığıydı, bu da rakiplerini şaşırtmak için hızlı olması gerekiyordu. Ayrıca mızrağı fırlattığında rakip eğilmiş şekildeyse onun üzerinden geçmesini de istemişlerdi bu yüzden mızrağı göğüs hizasında tutmaya karar verdiler.

Mortal Kombat will be 30 years old in 2022. But 2021 marks 30 years since we actually BEGAN working on the game. To celebrate, it seemed like a fun idea to share some behind-the-scenes stuff. This clip shows how we created Scorpion's iconic (GET OVER HERE!) spear move. (1 of 9) pic.twitter.com/3f1tdvjG9R