Scorpion'un ikonik hareketinin doğuşundaki kamera arkasına ait 30 yıllık video paylaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Scorpion'un ikonik hareketinin doğuşundaki kamera arkasına ait 30 yıllık video paylaşıldı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Scorpion'un ikonik hareketinin doğuşundaki kamera arkasına ait 30 yıllık video paylaşıldı

Mortal Kombat'ın en sevilen karakterlerinden biri Scorpion'un düşmana zincirli hançer atıp kendine çektiği hareketin ortaya çıkışına dair 30 yıllık sahne arkası videosu paylaşıldı.

8 Ekim 2022'de Mortal Kombat 30. yaşını kutlayacak, ancak Mortal Kombat'ın kurucularından Ed Boon, oyunun aslında 2021 yılında 30 yılını doldurduğunu söylüyor çünkü oyun üzerinde çalışmaya başladıkları yıl 1991 yılıymış.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

30. yılı kutlamak amacıyla Mortal Kombat'ın sevilen karakterlerinden Scorpion'un ikonik hareketi (Get Over Here) mızrağın kamera arkasını paylaştılar. Video çekimlerinde bir ton hazırlık yaptılar ancak çekimler sırasında bazı fikirler geldi. Bu fikirlerden biri, Scorpion'un mızrağı ne kadar hızlı fırlattığıydı, bu da rakiplerini şaşırtmak için hızlı olması gerekiyordu. Ayrıca mızrağı fırlattığında rakip eğilmiş şekildeyse onun üzerinden geçmesini de istemişlerdi bu yüzden mızrağı göğüs hizasında tutmaya karar verdiler.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Adnan Menderes Acun Ilıcalı Temel Karamollaoğlu
Spor Emre Belözoğlu Fernando Alonso Cristiano
Tüm Haberler Bekir Pakdemirli Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Aktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Scorpion'un ikonik hareketinin doğuşundaki kamera arkasına ait 30 yıllık video paylaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 09:20:56. #1.13#