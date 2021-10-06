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Sayın Valimize Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Sayın Valimize Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi

Halk Bankası Erzincan Şube Müdürü Veysel Kaçar, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

ERZİNCAN (Habermetre) - Halk Bankası Erzincan Şube Müdürü Veysel Kaçar, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Misafirleri ile görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı teşekkürde bulundu.

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