Sayın Valimize Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi

ERZİNCAN (Habermetre) - Halk Bankası Erzincan Şube Müdürü Veysel Kaçar, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Misafirleri ile görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı teşekkürde bulundu.

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