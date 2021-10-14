Sayın Valimiz Mehmet Makas, Refahiye ilçesi Orçul Köyleri gurup yolundaki asfalt ve yol genişletme çalışmalarında incelemelerde bulundu

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Refahiye ilçesi Orçul Köyleri gurup yolundaki sıcak asfalt ve yol genişletme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Sayın Valimiz ve beraberindeki Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, özel idare şube müdürleri ve köy muhtarları ile birlikte Refahiye ilçesi Orçul Köy gurup yolunda yürütülen sıcak asfalt ve yol genişletme çalışmalarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Sayın Valimiz, ayrıca Orçul Deresi'ndeki bazı köyleri de ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

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