Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'a Ziyarette Bulundu. - Haberler
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'a Ziyarette Bulundu.

Habermetre - Haberler | Toplum
Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'a Ziyarette Bulundu.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş'a ziyarette bulundu.

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş'a ziyarette bulundu. Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper'in de katıldığı ziyarette; Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Sayın Valimiz Mehmet Makas'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber: Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'a Ziyarette Bulundu. - Haberler
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