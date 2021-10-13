Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'a Ziyarette Bulundu.

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş'a ziyarette bulundu. Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper'in de katıldığı ziyarette; Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Sayın Valimiz Mehmet Makas'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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