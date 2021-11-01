Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erol Şahin'in Cenaze Merasimine Katıldı - Haberler
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erol Şahin'in Cenaze Merasimine Katıldı

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erol Şahin'in Cenaze Merasimine Katıldı

Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman'ın eşinin amcasının oğlu Erol Şahin için Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Günalan Köyü'nde düzenlenen cenaze merasimine Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın yanı sıra Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır, Erzincan Binali...

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman'ın eşinin amcasının oğlu Erol Şahin için Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Günalan Köyü'nde düzenlenen cenaze merasimine Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın yanı sıra Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Sivas Gölova Kaymakam Vekili Fatih Yıldız, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Gölova Belediye Başkanı Halil Önge, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vefat eden Erol Şahin'in naaşı, Günalan Köyü Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Sayın Valimiz, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman ve cenaze yakınlarına taziyede bulunarak, sabırlar diledi.

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