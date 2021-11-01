Sayın Valimiz Mehmet Makas, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Görüşme Ofisini Ziyaret Etti

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Hocabey Mahallesi'ndeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Görüşme Ofisini Ziyaret Etti. Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın ile birlikte Hocabey Mahallesi'ndeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Görüşme Ofisini ziyaret ederek, Kızılay ve Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili Ofis yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Gayrimenkul Değerlendirme AŞ. (GEDAŞ) tarafından yürütülen uzlaşma çalışmaları hakkında bilgiler alan Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindekiler, ofise görüşmeye gelen Şehit yakını Saime Yeter Hanımefendi ile de bir süre sohbet ettiler. Daha sonra Kızılay Mahallesi Muhtarı Selçuk Cantosun ve Hocabey Mahallesi Muhtarı Nazım Telli ile Ofis yetkilileri arasında imzalanan muvafakatname ile Kızılay ve Hocabey muhtarlarımız sürece yönelik desteklerini dile getirdiler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet