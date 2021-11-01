Sayın Valimiz, Erzincan Şehirler Arası Otobüs Terminali Çevresindeki Çalışmaları İnceledi

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas beraberindeki Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile birlikte Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret ederek, terminal çevresinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmasını inceledi. Terminal esnafına da hayırlı işler temennisinde bulunan Sayın Valimiz, kısa sürede tamamlanması planlanan asfalt çalışmasının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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