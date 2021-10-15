SAYIN ÖZDEMİR, ASFALT ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Resul Özdemir, ilçemizde devam eden Asfalt çalışmalarını denetledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Resul Özdemir, ilçemizde devam eden Asfalt çalışmalarını yerinde incelerken, tamamlanan yolları da bir bir gezdi.

Öte yandan Sayın Özdemir, Yolda karşılaştıkları çocuklarla sohbet ederek, okuma kitapları hediye etti.

Çalışmalarla ilgili kısa bir açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Resul Özdemir, "İlçemizde eş zamanlı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Esentepe, Esenyurt, Güngör, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet mahallelerimizde devam eden Asfalt çalışmaları tamamlandığında, toplamda, yaklaşık olarak 15 kilometrelik bir yol ağını asfaltlamış olacağız. Bu sayede vatandaşlarımız ulaşım konusunda rahat yollara kavuşmuş olacaklar. Geriye kalan ve programa dahil ettiğimiz yollarımızda da imkanlar dahilinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ayrıca sabırla çalışmalarımızı destekleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni yollarımız hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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