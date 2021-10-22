Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu satışa hazır paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu satışa hazır paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine C.B.B.'yi 0,48 gram esrar maddesi ve 2 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan C.B.B.'nin ikametinde yapılan aramada, 92 paket halinde satışa hazır vaziyette 36,29 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi elde edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Lisede bıçaklı saldırı! Kız öğrenci, sınıf arkadaşının sırtına bıçak sapladı

Lisede bıçaklı saldırı! Kız öğrenci, sınıf arkadaşının sırtına bıçak sapladı

 14 yaşındaki kız öğrenci, kavga ettiği sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı

14 yaşındaki kız öğrenci, kavga ettiği sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı

 104 yerinden bıçakladığı Aysel'in başında ölmesini bekledi! Cani kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor

104 yerinden bıçakladığı Aysel'in başında ölmesini bekledi! Cani kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title