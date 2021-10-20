Sarıyerli binlerce çocuk uçurtmalarla gökyüzünü süsledi - Haberler
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Sarıyerli binlerce çocuk uçurtmalarla gökyüzünü süsledi

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Sarıyerli binlerce çocuk uçurtmalarla gökyüzünü süsledi

Animasyon gösterileri, eğlenceli müzikler, ikramlar ve birbirinden farklı sürprizlerle Sarıyer'in en güzel yerlerinden biri olan Atatürk Kent Ormanı'nda düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

SARIYER, İSTANBUL (Bültenler) - Alanda 3 bin uçurtma ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sarıyerli çocuklar rüzgâra meydan okudu. Sarıyer Belediyesi'nin organize ettiği Dünya Çocuk Akademisi ve SAGEM'lerin ortaklaşa katılım gösterdiği şenlikte herkese ücretsiz olarak uçurtma dağıtıldı. Etkinlikte çocuklar, doyasıya eğlenirken velilerde keyifli anlar yaşadı. Kendilerine verilen malzemeleri anne ve babaların yardımıyla birleştirerek uçurtmalarını kuran çocuklar, animasyon gösterileri ve müzik yayınıyla doyasıya eğlendi. Çocuklara; pamuk şeker, macun ve patlamış mısırda ikram edildi. Ayrıca etkinliğe katılan Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, çocuklarla birlikte barışın simgesi olan beyaz güvercin uçurdu.

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