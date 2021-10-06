Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, ağaçlar kırağı tuttu - Haberler
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Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, ağaçlar kırağı tuttu

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Haberler | Genel

- Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, ağaçlar kırağı tuttu Kars'ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

KARS (İHA) - - Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, ağaçlar kırağı tuttu

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış'ta kendini gösterdi. Akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Soğuk hava ve sis nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu. Kırağı tutan Sarıçam ağaçları görsel şölen oluşturdu.

Sarıkamış Kayak Merkezinde Otel Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, "Şu anda 2600 rakımlı Sarıkamış Bayrak Tepedeyiz. Dünyada sadece iki yerde Alpler'de ve Sarıkamış'ta olan kristal kar yağışı başladı. Ağaçlarımızda kristal kar ile kaplandı. Muazzam bir görüntü var. Güzel bir sezon bekliyor bizi hayırlı olsun" dedi.

Sarıkamış'ta hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, ağaçlar kırağı tuttu

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, ağaçlar kırağı tuttu

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, ağaçlar kırağı tuttu

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, ağaçlar kırağı tuttu
İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, ağaçlar kırağı tuttu - Haberler
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