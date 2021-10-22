Saraykent'te yaşlı ve engelli vatandaşların yeni kimlik kartları evlerinde veriliyor

SARAYKENT, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde engelli ve yürüme güçlüğü çeken vatandaşların yeni kimlik kartları evlerinde teslim ediliyor.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, AA muhabirine, ilçede yaşlı, engelli ve yürüme güçlüğü çeken vatandaşların yeni kimlik kartı başvurularını hanelerinde aldıklarını söyledi.

İlçe halkının bir çoğunun hala eski kimlik kartlarını kullandığını, bazılarının yaşlılıktan veya hastalıktan dolayı kimlik kartlarını değiştiremediğini belirten Açıkgöz, "Biz de 75 yaş üzeri vatandaşlarımızı ziyaret ederek yeni kimlik kartı başvurularını evlerinde alıyoruz. Vatandaşımız nüfus müdürlüğümüze gelmesine gerek kalmadan tüm işlemleri yapabiliyoruz." dedi.