Saraykent Kaymakamı Açıkgöz berber koltuğundaki vatandaşı aşıya ikna etti

SARAYKENT, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmaları kapsamında berber koltuğundaki vatandaşı ikna ederek aşı olmasını sağladı.

İlçede vatandaşları aşıya ikna etmek için sağlık ekipleriyle esnaf ziyareti yapan Kaymakam Açıkgöz, bir kuaförde tıraş olan vatandaşla sohbet etti. Vatandaşın aşı olmadığını öğrenen Açıkgöz, aşı olmanın faydalarını anlatarak aşı olmaya ikna etti.

Sağlık ekipleri Şamil Dinç'e ilk doz aşısını yaptı.

Kaymakam Açıkgöz, AA muhabirine, kuaför ve berberlerin birebir vatandaşlarla temas halinde olduğunu belirterek, bu nedenle hizmet veren ve hizmet alanların, aşı yaptırmış olmalarının çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Açıkgöz, berber ve kuaförlerin aşı konusunda çok daha titiz davranılması gereken yerlerin başında geldiğini ifade ederek, "Bu kapsamda ziyaretimiz esnasında tıraş olmaya gelen bir vatandaşımızın aşı yaptırmadığını öğrenince, kendisi ile bir süre sohbet ettik. İkna olduğu an ise aşısını yaptırdık." dedi.

Saraykent'te sağlık çalışanlarının kapı kapı dolaşarak aşı yaptığını aktaran Açıkgöz, sağlık ekiplerine teşekkür etti.