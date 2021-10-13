Şarampole takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Şarampole takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şarampole takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Konya-Adana karayolu Acıpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynel Abidin B. idaresindeki 80 GT 523 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjü atlayıp karşı yola geçti, ardından şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve eşi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Şarampole takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şarampole takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Haber: Şarampole takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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