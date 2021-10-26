Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Haberler
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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