Şanlıurfa'da tartıştığı kiracısı tarafından vurulan kişi öldü - Haberler
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Şanlıurfa'da tartıştığı kiracısı tarafından vurulan kişi öldü

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da tartıştığı kiracısı tarafından vurulan kişi öldü

Şanlıurfa'da kiracısı tarafından silahla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kiracısı tarafından silahla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Haliliye ilçesinin Ahmet Erseven Mahallesi'ndeki fırının sahibi İsmail Ulusoy (50) ile kiracısı M.O. arasında dükkan tahliyesi konusunda tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda M.O. tarafından vurulan Ulusoy, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Ulusoy, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren M.O'nun yanı sıra olayla ilişkili şüpheli bulduğu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da tartıştığı kiracısı tarafından vurulan kişi öldü

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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