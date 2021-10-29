Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı at arabasındaki 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin çarptığı at arabasındaki 3 kişi yaralandı.

Kırsaldaki, Yukarı Göklü ve Aşağı Göklü mahalleleri arasından plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, at arabasına çarptı. Kazada yaralanan Mehmet D, Yakup D. ve Mustafa D. sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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