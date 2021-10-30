Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haberler
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Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Şanlıurfa'da 20 Ekim'de şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 20 Ekim'de şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Haliliye ilçesinde 20 Ekim'de meydana gelen kazada yaralanan Türkan Yüksekyayla, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesinde 63 M 0118 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile 16 AHN 753 plakalı otomobil çarpışmış, araçlardaki 11 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Nusrettin Basmacı (55) müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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