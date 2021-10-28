Şanlıurfa'da görev yapan öğretmenlere yönelik konser düzenlendi - Haberler
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Şanlıurfa'da görev yapan öğretmenlere yönelik konser düzenlendi

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da görev yapan öğretmenlere yönelik konser düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte göreve başlayan öğretmenlere yönelik konser düzenlendi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte göreve başlayan öğretmenlere yönelik konser düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen konserde, büyükşehir belediyesinin Urfa Ahengi Müzik Topluluğu Şanlıurfa'ya özgü türküleri öğretmenler için seslendirdi.

"Geçmişin Işığı, Geleceğin Pusulası Öğretmenlerimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu ifade ederek bu kutsal mesleği icra ederken hayatını kaybeden tüm öğretmenlerini andı.

Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ise etkinliğe emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda öğretmenlere çiğköfte ikram edildi.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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