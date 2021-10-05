Şanlıurfa'da adliye önünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da adliye önünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da adliye önünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa Adliyesi önünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Adliyesi önünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl meydana gelen bir silahlı kavga olayının duruşmasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine polis tarafından adliye binasından çıkarılan taraflar, adliye önünde birbirlerine saldırdı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavgada, biri bıçaklı olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin adliye önündeki güvenlik önlemi devam ediyor.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

 BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Hazal Kaya Bülent Ersoy
Spor Oğuzhan Özyakup Mehmet Topal
Tüm Haberler İlham Aliyev Namaz Vakitleri Selçuk Bayraktar Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da adliye önünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 13:09:32. #1.12#