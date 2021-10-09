SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Sopranolar Gecesi" şan konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Diego Moccia'nın piyanist olarak bulunacağı şan konserinde koro sanatçıları Elif Demir, Sezgi Elhüseyni, Eda Bingöl Gürkan, Arsen Tekinmirza ve Betül Uzunoğlu sahne alacak.

Sopranolar Gecesi şan konserinde Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Ruggero Leoncavallo, Giulio Caccini gibi opera dünyasının en değerli bestecilerinin ünlü operalarından bölümler seslendirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda 11 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak konser, sosyal mesafe kuralları uygulanarak tek bölüm halinde gerçekleştirilecek.