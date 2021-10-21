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Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel
Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'da pazartesi günü hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen için Neve Şalom Sinagogu'nda tören düzenlendi.

İSTANBUL'da pazartesi günü hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen için Neve Şalom Sinagogu'nda tören düzenlendi. Kohen'in cenazesi defnedilmek üzere ulus Musevi Mezarlığı'na götürüldü.

Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen (93) böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede geçtiğimiz pazartesi hayatını kaybetti. Kohen için Beyoğlu Neve Şalom Sinagogu'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine gelenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodları kontrol edilerek içeri alındı. Törene, Sami Kohen'in eşi Mirka Kohen, kızı Jale Kohen, oğlu Alp Kohen ve gelini Seda Kohen, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, iş insanları Aydın Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Begümhan Doğan Faralyalı ile gazeteciler Sedat Ergin ve Hasan Cemal'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.  Yapılan törenin ardından Sami Kohen'in cenazesi toprağa verilmek üzere Ulus Musevi Mezarlığı'na götürüldü.


Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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