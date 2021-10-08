Sam Amca kimdir? Sam Amca hikayesi nedir? - Haberler
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Sam Amca kimdir? Sam Amca hikayesi nedir?

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Sam Amca kimdir? Sam Amca hikayesi nedir?

ABD Federal Hükûmetinin veya genel olarak ülkenin ortak bir ulusal kişiliğidir ve efsaneye göre 1812 Savaşı sırasında ortaya çıkarılmıştır ve Samuel Wilson'ı tasvir etmektedir. Peki, Sam Amca kimdir? Sam Amca hikayesi nedir?

Sam Amca teriminin nereden kaynaklandığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, New York eyaletinin Troy kentinde yaşamış Samuel Wilson adlı bir işadamıyla ilişkilendirilir.Peki, Sam Amca kimdir? Sam Amca hikayesi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SAM AMCA KİMDİR?

Sam Amca (İngilizce: Uncle Sam), ABD Federal Hükûmetinin veya genel olarak ülkenin ortak bir ulusal kişiliğidir ve efsaneye göre 1812 Savaşı sırasında ortaya çıkarılmıştır ve Samuel Wilson'ı tasvir etmektedir.

Sam Amca teriminin nereden kaynaklandığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, New York eyaletinin Troy kentinde yaşamış Samuel Wilson adlı bir işadamıyla ilişkilendirilir. Bu varsayıma göre Sam Amca lakabıyla anılan Wilson'ın 1812 Savaşı'nda askerlere gönderdiği et varillerinin üzerinde devlet malı olduğunu belirtmek amacıyla vurulan Birleşik Devletler'in İngilizce kısaltması US-United States damgası, iki adın özdeşleşmesine yol açmıştır. 1961'de bir Kongre kararıyla Wilson, bu ulusal simgenin isim babası olarak kabul edilmiştir.

Sam Amca kimdir? Sam Amca hikayesi nedir?

Amerikalı çizerler 1830'ların başlarından 1861'e değin ülkenin simgesi olarak ya Sam Amca'yı ya da Jonathan Birader'i kullandılar. İngiliz mizah dergisi Punch'ın çizerleri, ince, uzun boylu, favorili, çizgili pantolon ve uzun şapka giyen modern Jonathan Birader ve Sam Amca figürlerinin gelişmesine katkıda bulundular. 1870'lerden sonra Sam Amca figürüne son şeklini veren Amerikalı ilk çizerin Thomas Nast olduğu sanılır. James Montgomery Flagg'in I. Dünya Savaşı'na asker toplamak amacıyla hazırladığı, altında I Want You (İngilizce: Sizi İstiyorum) yazılı Sam Amca afişleri II. Dünya Savaşı'nda da kullanıldı ve 20. yüzyılın en çok bilinen Sam Amca çizgilerinden biri oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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