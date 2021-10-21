Sahte belgelerle 650 bin liralık PVC malzemelerini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
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Sahte belgelerle 650 bin liralık PVC malzemelerini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

AA / Levent Kişi - Haberler | Güncel
Sahte belgelerle 650 bin liralık PVC malzemelerini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Antalya'daki fabrikadan Van'a nakledilecek 650 bin liralık PVC malzemelerini sahte belgeler kullanarak çaldığı iddia edilen şüpheli, Çorum'da yakalandı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'daki fabrikadan Van'a nakledilecek 650 bin liralık PVC malzemelerini sahte belgeler kullanarak çaldığı iddia edilen şüpheli, Çorum'da yakalandı.

Döşemealtı ilçesinde faaliyet gösteren fabrikadan Van'a nakledilecek ürünleri A.T. adına düzenlenmiş sürücü belgesi, SRC, araç ruhsat fotokopisi ve sözleşmeyle teslim alan kişi, PVC malzemelerini teslimat noktasına ulaştırmadı.

Fabrika yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı incelenmede, fabrikaya belgeleri sunan şüphelinin, çoğu dolandırıcılıktan 30 suç kaydı bulunan E.B. olduğu belirlendi. Çalınan malzemelerin satılabileceği illerin jandarma komutanlıklarına konuyla ilgili bilgi verildi.

Araştırma sonucunda şüpheli E.B, Çorum'da gözaltına alındı, 650 bin lira değerindeki malzemelere el konuldu.

Antalya'ya getirilen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor, çalınan malzemelerin fabrikaya teslim edileceği belirtildi.

Sahte belgelerle 650 bin liralık PVC malzemelerini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri
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