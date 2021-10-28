Sadece takipçi sayısı fazla olanlar kullanıyordu! Instagram, link verme özelliğini herkese açıyor - Haberler
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Sadece takipçi sayısı fazla olanlar kullanıyordu! Instagram, link verme özelliğini herkese açıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Teknoloji

Instagram'ın sadece takipçi sayısı yüksek hesaplara sunduğu link paylaşma özelliği güncelleniyor. Artık istediğiniz linki hikayenize eklemenize imkan veren bağlantı çıkartması, herkesin kullanımına açılıyor.

Instagram'ın sadece yüksek takipçili hesaplara sunduğu link paylaşma özelliği, daha çok blogger ve ünlü kişilerde görülüyordu. Sosyal medya devi yakın zamanda bu özelliğe bir güncelleme getirdi ve "yukarı kaydır" yerine, bağlantı çıkartması (Link Sticker) getirildi.

HERKES LINK PAYLAŞABİLECEK

Şimdi ise bağlantı çıkartması özelliği için yeni bir duyuru yapıldı. Instagram, hikâyelere bağlantı ekleme özelliğini tüm hesaplar için genişlettiğini duyurdu. Bu özellik ile birlikte artık siz de hikâyelerinizde bağlantı paylaşabileceksiniz. Üstelik bunun için hesabınızın takipçi sayısına bakılmayacak, hesabınız ne kadar büyük veya küçük olursa olsun bağlantı çıkartmasını kullanabileceksiniz.

TAKİPÇİ SINIRI ARANIYORDU

Instagram hikâyeler bağlantılarını ilk kullanıma sunduğunda, özellik doğrulanmış hesaplarla veya belirli sayıda takipçisi olanlarla sınırlıydı. Ancak artık böyle bir limit yok.

Sadece takipçi sayısı fazla olanlar kullanıyordu! Instagram, link verme özelliğini herkese açıyor
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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