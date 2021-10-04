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İSTANBUL-"Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ilçede yaşayan esnafa hayvanlara vermeleri için mama dağıttı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - ? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ilçede yaşayan esnafa hayvanlara vermeleri için mama dağıttı. Başkan Bahadır, 'Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız' dedi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde esnafı ziyaret ederek hayvanlara vermeleri için mama dağıtan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ' Başta sokak hayvanları olmak üzere bütün hayvanlara belediye olarak sahip çıkıyoruz. Hayvanlar pati parkını açtık. Bahçelievler'de iki ayrı yerde hayvan polikliniği açtık' şeklinde konuştu.

'400 KEDİYİ VE 120 KÖPEĞİ SAHİPLENDİRDİK'

Hayvanları aşılama çalışmalarımız devam ettiklerini söyleyen Başkan Bahadır sözlerine şöyle devam etti: İlçemizde 5 bin hayvanı kısırlaştırdık. Yaklaşık 240 tane beslenme uygulamaları koyduk. Arkadaşlarımız her gün belirlediğimiz alanlara su ve mama koyuyor. Sokak hayvanlarına sahip çıkmamız gerekiyor. Vatandaşların hayvan sahiplenmelerini sağlamalıyız. Yaklaşık 400 kediyi ve 120 köpeği sahiplendirdik. Sokaktan aldığımız bir kediyi ve köpeği belediye olarak sahiplendik. Kediye Nazlı adını koyduk. Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız. Hayvanların da bir canının olduğunu unutmamız gerekiyor.

İSTANBUL- Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız

İSTANBUL- Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız

İSTANBUL- Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız

İSTANBUL- Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız

İSTANBUL- Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız

İSTANBUL- Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız

İSTANBUL- Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız

İSTANBUL- Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız

İSTANBUL- Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız

İSTANBUL- Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız

İSTANBUL- Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız

İSTANBUL-
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İSTANBUL-'Sadece bugün değil, her gün sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız' - Haberler
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