Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 35 Bölüm fragmanı izle!

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ'İN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Aras'ın dünyasına girmeye başlıyor!

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan haber sizdir. Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır...

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aras'ın Asya'ya olan yakınlığı Volkan'ın kıskançlık krizi yaşamasına neden olur. Aras ise Asya ve Volkan'ın geçmişini öğrenmek için Asya'ya sorular sorar. Derin ve Aras'ın gizemli tanışıklığı ortaya çıkacak mı?

SADAKATSİZ 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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