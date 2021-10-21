Rusya – NATO Gerilimi Türkiye'yi Nasıl Etkiler? - Haberler
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Rusya – NATO Gerilimi Türkiye'yi Nasıl Etkiler?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

VOA Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, mevcut tabloda ABD ve İngiltere'nin yürüttüğü stratejiye hizmet edecek bir süreç yaşandığı düşüncesini aktardı.

VOA Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, mevcut tabloda ABD ve İngiltere'nin yürüttüğü stratejiye hizmet edecek bir süreç yaşandığı düşüncesini aktardı

Rusya – NATO Gerilimi Türkiye'yi Nasıl Etkiler?
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
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