Rusya – NATO Gerilimi Türkiye'yi Nasıl Etkiler?

VOA Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, mevcut tabloda ABD ve İngiltere'nin yürüttüğü stratejiye hizmet edecek bir süreç yaşandığı düşüncesini aktardı

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