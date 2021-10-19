Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Team Spirit'i tebrik etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Team Spirit'i Dota 2 The International 10'daki şampiyonluğundan dolayı tebrik etti. Putin'in Team Spirit'e tebrik mesajı resmi Rus hükümeti sitesi kremlin.ru'da yayınlandı. Putin, Team Spirit'in turnuva boyunca gösterdiği başarılarını övdü.

Rusya'nın en büyük siyasi figürünün takdiri ve övgüleri, Team Spirit için ve genel olarak espor sektöründe yer alan herkes için kesinlikle çok şey ifade ediyor.

Rusya cumhurbaşkanı Vladimi Putin, paylaştığı tebrik mesajında şu sözlere yer verdi;

Putin'in Team Spirit için paylaştığı tebrik mesajının ardından Dota 2 ve diğer espor oyunları Rusya'da daha fazla büyüme görecek mi? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!

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