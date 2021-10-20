Rusya'da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı - Haberler
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Rusya'da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rusya'da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

Rusya'da hapishane içerisinde tasmasında uyuşturucu madde taşıyan kedi yakalandı.

Rusya'da hapishane içerisinde tasmasında uyuşturucu madde taşıyan kedi yakalandı.

Rusya'nın İvanovo Bölgesi'ndeki 4 Numaralı Hapishane'de gardiyanlar tarafından bir kedi boynundaki tasmayla uyuşturucu madde taşırken yakalandı. Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin (FSIN) İvanovo Bölgesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Numaralı Hapishane içerisinde gezinen kedinin tasmasında bulunan maddenin gardiyanların dikkatini çektiği ve yapılan incelemede tasmadaki maddenin 5,91 gram ağırlığında esrar olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Kedi gardiyanların elinden kaçtı

Hapishanede yaşanan ilginç olayın ardından tutanak tutulurken, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan kedi gardiyanların kapattığı odadan kaçtı. İvanovo Bölge Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Rusya Federal Cezaevi Servisi de aynı yönde soruşturma başlatıldığını ve kedinin uyuşturucu maddeyi hangi mahkum veya mahkumlara götürdüğü konusunda araştırma başlatıldığını duyurdu. Rusya'da daha önce de kediler cezaevleri içerisine uyuşturucu madde taşımak için mahkumlar tarafından gizlice kullanılmıştı. - MOSKOVA

Rusya'da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

Rusya'da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

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