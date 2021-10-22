Rust filmi oyuncuları kim? Rust filmi konusu, oyuncuları ve Rust özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Rust filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rust filmini izleyecek olanların merak ettiği Rust konusu nedir, Rust oyuncuları kimler ve Rust özeti gibi konuları inceliyoruz.

RUST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rust filminde bir cinayetten hüküm giyen 13 yaşındaki torunu Lucas'ın idam edilmesine karar verilince Rust, torununa yardım etmek için Kansas'a gider. Kaçmalarının ardından peşlerine düşen efsanevi şerif ve bir kelle avcısından kurtulmaya çalışan Rust ve Lucas arasında bu süreçte beklenmedik bir bağ oluşur.

RUST FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmeni: Joel Souza

Senaryo: Joel Souza

Oyuncular: Alec Baldwin

Yapımcılar: Alec Baldwin, Anjul Nigam

Haberler.com - Gündem