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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.20'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi, 'Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisinin Boğazı geçişine Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
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