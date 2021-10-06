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Rockstar Games, Agent'ı internet sitesinden kaldırdı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Rockstar Games, Agent'ı internet sitesinden kaldırdı

1970'lerin soğuk savaşını anlatan casus oyunu GTA 5 stüdyosu Rockstar North'ta geliştiriliyordu.

Yakın zamana kadar, Rockstar'ın pek bilinmeyen oyunu Agent, geliştiricilerin internet sitesinden silindi. Rockstar Games'in bir sözcüsü bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Fakat Agent'ı Rockstar'ın web sitesinden kaldırmaları çok sürpriz olmadı.

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1970'lerde geçen Agent, ilk olarak 2007'de ortaya çıktı ve daha sonra 2009 Electronic Entertainment Expo'da detaylandı ve PlayStation 3'e özel olarak duyurulmuştu. 2009 yılında, o zamanın Take-Two başkanı Ben Feder, Agent'ın bir sonraki Grand Theft Auto olması için yetiştirildiğini söyledi. Rockstar, 2017 ve 2018 yılında Agent için dört ticari markasından vazgeçti ve bu da stüdonun artık projeyi takip etmekle ilgilenmediği anlamına gelmektedir.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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