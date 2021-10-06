Rockstar Games, Agent'ı internet sitesinden kaldırdı

Yakın zamana kadar, Rockstar'ın pek bilinmeyen oyunu Agent, geliştiricilerin internet sitesinden silindi. Rockstar Games'in bir sözcüsü bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Fakat Agent'ı Rockstar'ın web sitesinden kaldırmaları çok sürpriz olmadı.

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Rockstar deleted Agent from their Games section. #RockstarGames pic.twitter.com/izTUcL4IAW — Ulvi (@CyberBlacks) October 5, 2021 1970'lerde geçen Agent, ilk olarak 2007'de ortaya çıktı ve daha sonra 2009 Electronic Entertainment Expo'da detaylandı ve PlayStation 3'e özel olarak duyurulmuştu. 2009 yılında, o zamanın Take-Two başkanı Ben Feder, Agent'ın bir sonraki Grand Theft Auto olması için yetiştirildiğini söyledi. Rockstar, 2017 ve 2018 yılında Agent için dört ticari markasından vazgeçti ve bu da stüdonun artık projeyi takip etmekle ilgilenmediği anlamına gelmektedir.

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