Rifat Serdaroğlu kimdir? Rifat Serdaroğlu kaç yaşında, nereli? Rifat Serdaroğlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Rifat Serdaroğlu kimdir? Rifat Serdaroğlu kaç yaşında, nereli? Rifat Serdaroğlu hayatı ve biyografisi!

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Rifat Serdaroğlu kimdir? Rifat Serdaroğlu kaç yaşında, nereli? Rifat Serdaroğlu hayatı ve biyografisi!

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümünü bitirdi. Bergama Belediye Başkanlığı, 19.,20., ve 21. Dönem İzmir milletvekilliği ile Sağlık ve Devlet Bakanlıkları yaptı. Peki, Rifat Serdaroğlu kimdir? Rifat Serdaroğlu kaç yaşında, nereli? Rifat Serdaroğlu hayatı ve biyografisi nedir?

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümünü bitirdi. Bergama Belediye Başkanlığı, 19.,20., ve 21. Dönem İzmir milletvekilliği ile Sağlık ve Devlet Bakanlıkları yaptı. Peki, Rifat Serdaroğlu kimdir? Rifat Serdaroğlu kaç yaşında, nereli? Rifat Serdaroğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

RİFAT SERDAROĞLU KİMDİR?

Rifat Serdaroğlu (1948, Bergama), Türk siyasetçidir.

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümünü bitirdi. Bergama Belediye Başkanlığı, 19.,20., ve 21. Dönem İzmir milletvekilliği ile Sağlık ve Devlet Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Babası Kemal Serdaroğlu da bir dönem Bergama Belediye Başkanlığı ve aynı zamanda milletvekilliği yapmıştır.

15 Ocak 2011 tarihinde yapılan Demokrat Parti kongresinde genel başkanlığa aday oldu ancak seçilemedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

25 Ağustos 2020 tarihinde Doğru Parti'yi kurmuştur.

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Haber: Rifat Serdaroğlu kimdir? Rifat Serdaroğlu kaç yaşında, nereli? Rifat Serdaroğlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
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