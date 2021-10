Rick and Morty 6. sezon ne zaman? Rick and Morty 5 sezon Netflix ne zaman çıkacak?

Rick and Morty 6. sezon ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Toplamda 5 sezon ile 51 bölümden oluşan yapım, IMDb üzerinden 427 bin kişinin oyu ile 9,2 gibi harika bir puan almayı başarıyor. Peki, Rick and morty 5 sezon Netflix ne zaman çıkacak? 70 bölümlük siparişin, yeni Rick ve Morty sezonlarının eskisinden daha düzenli olarak yayınlanacağı anlamına geldiğine inanmak için her türlü neden var. Tüm bunlar Sezon 4 ile başladı, o zamandan beri üretim hızına bakarsak, bu Sezon 5'in ne zaman başlayacağına dair bir ipucu olabilir.

RICK AND MORTY 6. SEZON NE ZAMAN?

Sezon 6 muhtemelen 2022 sonbaharında Eylül, Ekim veya Kasım aylarında yayınlanmaya başlayacak. Bir şey olursa, muhtemelen daha da erken başlayacak, ancak bu büyük ölçüde Adult Swim'in onu nasıl yaymaya karar verdiğine bağlı. Sezon 5, iki bölümlük sezon finalinden önce ara vermeden önce neredeyse kesintisiz olarak devam ederken, Sezon 4, neredeyse altı ay arayla düzgün bir şekilde ikiye bölündü.

Rick and morty 5 sezon Netflix ne zaman çıkacak?

Rick ve Morty Netflix'e 2022'nin başlarında ve ardından 5b sezonunun muhtemelen 2022'nin ikinci yarısında gelmesi bekleniyor.

Haberler.com - Gündem