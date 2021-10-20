Restoranda 'köpek temas etti' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Restoranda 'köpek temas etti' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Restoranda 'köpek temas etti' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'da restoranda yemek yiyen 3 kişi, yanlarına gelip içlerinden birine temas eden köpeğin sahibi Metehan Gözükara (28) ve arkadaşı Mehmet Yüksel (34) ile tartıştı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da restoranda yemek yiyen 3 kişi, yanlarına gelip içlerinden birine temas eden köpeğin sahibi Metehan Gözükara (28) ve arkadaşı Mehmet Yüksel (34) ile tartıştı. Çıkan kavgada, 3 kişiden birinin tabancayla ateş açtığı Yüksel hayatını kaybetti, Gözükara ağır yaralandı.

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Emlak ve kiralık araç işiyle uğraşan Mehmet Yüksel ile restoranda yemek yiyen Metehan Gözükara'nın köpeği, yan masadaki 3 kişilik grubun yanına gitti. Köpek, gruptakilerden birine temas etti. İiddiaaya göre, bu kişi, abdestinin bozulduğunu söyleyince gruptakiler ile Metehan Gözükara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi tabancasını çekip Mehmet Yüksel ve Metehan Gözükara'yı vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan göğsünden vurulan Yüksel yaşamını yitirdi, Gözükara'nın da sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

'ÖLDÜRDÜKTEN SONRA DA TEKMELEMİŞ'

Oğlunun cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alan Tacettin Yüksel, "Oğlum onlarca insanın gözü önünde köpek yüzünden öldürülmüş. Öldürdükten sonra da tekmelemiş. Arkadaşı ise yaralı. Ben onun saçının teline zarar gelsin istemezdim" diyerek gözyaşı döktü. Yüksel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Restoranda 'köpek temas etti' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Restoranda 'köpek temas etti' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Restoranda 'köpek temas etti' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Restoranda 'köpek temas etti' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Restoranda 'köpek temas etti' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Restoranda 'köpek temas etti' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Restoranda 'köpek temas etti' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
Sahibinin 'Korkmayın bir şey yapmaz' dediği pitbull iş insanının burnunu kopardı

Sahibinin "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği pitbull iş insanının burnunu kopardı

 CHP'li eski vekil Yarkadaş'ın 'Bakan Çavuşoğlu'nun kızının lüks düğünü' dediği görüntüler CHP'li ismin çıktı

CHP'li eski vekil Yarkadaş'ın "Bakan Çavuşoğlu'nun kızının lüks düğünü" dediği görüntüler CHP'li ismin çıktı

 Hatay açıklarında görünen köpek balığı heyecanlandırdı

Hatay açıklarında görünen köpek balığı heyecanlandırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title